Серія 21 | 15.03.2023 | Сезон 1

Дивіться серіал Справедливість 21 серія на сайті СТБ! Що сталося після того, як Рома підпалив будинок Миколи Невєрова? Що сталося з Юлею в полоні? Дізнайтеся просто зараз!

Коли Надя зрозуміла, що будинок горить, то не мала часу думати про свої таємниці. Вона помчала в кімнату Люсі, і вчасно, адже дівчина мало не задихнулася від диму. Надя змогла витягнути доньку з вогню, але вона потрапила на очі Миколі, який побачив, що його дружина може ходити. Що він робитиме, якщо зрозуміє, що Надя вже давно його дурить? Дізнайтеся зараз – дивіться серіал Справедливість 21 серія.

Рома за наказом Неверова взяв провину за його злочини на себе. Слідчий не вірить Роману, незважаючи на щиросердне зізнання. Невже Микола знову вислизне від правосуддя? Дивіться у серіалі Справедливість 21 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 20 серія від 14.03.2023