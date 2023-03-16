Сериал Справедливость 23 серия от 16.03.2023 смотреть онлайн

Серия 23 | 16.03.2023 | Сезон 1

Смотрите сериал Справедливость 23 серия от 16.03.2023 и узнайте, как дальше сложилась судьба героев! Надя думала, что она наконец-то освободилась из своей золотой клетки, но оказалось, что освободиться от пут Николая не так-то просто, ведь у него свои люди в прокуратуре. Сможет ли она найти способ избавиться от постоянного присутствия Коли в своей жизни? Узнайте прямо сейчас.

Рома сбежал из тюрьмы. Он одержим местью. Сможет ли он добраться до Николая Неверова? Или же он заберет Юлю и они заживут своей жизнью подальше от человека, который сломал им жизнь?

А Женя в 23 серии сериала Справедливость хочет вернуть то, что забрали у него годы тюрьмы. Он решил встретиться с Люсей и наконец-то познакомиться со своей уже взрослой дочерью. Примет ли его Люся, которая знает о Жене только по рассказам Нади? Узнайте в сериале Справедливость 23 серия.

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