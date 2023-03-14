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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 19 серія від 14.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 19 серія. Серіал Справедливість 19 серія від 14.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 19 | 14.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 19 серія доля несподівано звела сестру Ганну та… справжнього Григорія Чижова! Що їй розповів злочинець, який уникнув правосуддя? Дізнайтеся просто зараз.

Ігор дізнався про почуття Люсі, але він любить Карину і хоче на ній одружитися, незважаючи на дивну поведінку коханої останнім часом. Микола дізнався про плани хлопця і розлютився. Він навіть вирішив поговорити з Ігорем та відговорити його від цього кроку. Чи вийде в нього? Дивіться в 19 серії серіалу Справедливість.

Юля збирається зробити аборт, адже вона вважає, що вона не має іншого вибору. Але Рома не хоче, щоб Юля позбавилася їхньої спільної дитини. Він наважився нарешті піти до Миколи і попросити, щоб він відпустив їх жити своїм життям. Що принесе ця розмова? Дивіться в серіалі Справедливість 19 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 18 серія від 13.03.2023

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