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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 18 серія від 13.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 18 серія. Серіал Справедливість 18 серія від 13.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 18 | 13.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 18 серія поліція розслідує справу про пожежу в палаці культури. Під підозру потрапив директор Борщов. Через це йому довелося зняти свою кандидатуру з виборів. Микола Невєров тріумфує. Але якою ціною йому далося це просування в рейтингу?

Микола почав підозрювати, що між Каріною та Ігорем щось відбувається. Він вирішив зробити хитрий хід і подарував Ігореві дорогий годинник, щоб той зробив подарунок своїй дівчині. Що буде, коли він побачить цей годинник у Каріни? Дивіться в серії 18 серіалу Справедливість.

Наді нарешті зробили операцію, але схоже на те, що дива не сталося. Жінка стверджує, що вона, як і раніше, нічого не бачить. Навіщо вона тоді попросила встановити електронний замок до своєї кімнати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 18 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 17 серія від 13.03.2023

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