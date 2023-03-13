Серія 18 | 13.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 18 серія поліція розслідує справу про пожежу в палаці культури. Під підозру потрапив директор Борщов. Через це йому довелося зняти свою кандидатуру з виборів. Микола Невєров тріумфує. Але якою ціною йому далося це просування в рейтингу?

Микола почав підозрювати, що між Каріною та Ігорем щось відбувається. Він вирішив зробити хитрий хід і подарував Ігореві дорогий годинник, щоб той зробив подарунок своїй дівчині. Що буде, коли він побачить цей годинник у Каріни? Дивіться в серії 18 серіалу Справедливість.

Наді нарешті зробили операцію, але схоже на те, що дива не сталося. Жінка стверджує, що вона, як і раніше, нічого не бачить. Навіщо вона тоді попросила встановити електронний замок до своєї кімнати? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 18 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 17 серія від 13.03.2023