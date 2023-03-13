Сериал Справедливость 18 серия от 13.03.2023 смотреть онлайн

Серия 18 | 13.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 18 серия полиция расследует дело о пожаре во дворце культуры. Под подозрение попал директор Борщов. Из-за этого ему пришлось снять свою кандидатуру с выборов. Николай Неверов ликует. Но какой ценой ему далось это продвижение в рейтинге?

Николай начал подозревать, что между Кариной и Игорем что-то происходит. Он решил сделать хитрый ход и подарил Игорю дорогие часы, чтобы тот сделал подарок своей девушке. Что будет, когда он увидит эти часы у Карины? Смотрите в 18 серии сериала Справедливость.

Наде наконец-то сделали операцию, но похоже на то, что чуда не случилось. Женщина утверждает, что она по-прежнему ничего не видит. Зачем она тогда попросила установить электронный замок в свою комнату? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 18 серия.

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