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Справедливость

Video: Сериал Справедливость 17 серия от 13.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 17 серия. Сериал Справедливость 17 серия от 13.03.2023 смотреть онлайн
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Серия 17 | 13.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 17 серия Игорь приехал, чтобы увидеться с Кариной и подготовить Надю к операции. Он очень готовился к этой встрече и даже купил кольцо. Однако Карина отреагировала совсем не так, как ожидал Игорь. Вместо радости от того, что ей сделали предложение, Карина расстроилась и сказала, что не сможет носить его кольцо. Сможет ли она объяснить свое поведение любимому?

В 17 серии сериала Справедливость Женя снова обнаружил у себя талант фотохудожника. Сколько бы не уговаривала его Ира, он не хотел ложиться на потенциально опасную операцию, чтобы вернуть себе память. А потом в жизни Жени произошло событие, которое заставило его передумать. Почему он все-таки решился на операцию? Смотрите в сериале Справедливость 17 серия.

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