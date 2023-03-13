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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 17 серія від 13.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 17 серія. Серіал Справедливість 17 серія від 13.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 17 | 13.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 17 серія Ігор приїхав, щоб побачитися з Каріною та підготувати Надю до операції. Він дуже готувався до цієї зустрічі і навіть купив обручку. Однак Каріна відреагувала зовсім не так, як очікував Ігор. Замість радості від того, що їй зробили пропозицію, Карина засмутилася і сказала, що не зможе носити його каблучку. Чи зможе вона пояснити свою поведінку коханому?

У 17 серії серіалу Справедливість Женя знову виявив у себе талант фотохудожника. Скільки б не вмовляла його Іра, він не хотів лягати на потенційно небезпечну операцію, щоб повернути собі пам’ять. А потім у житті Жені сталася подія, яка змусила його передумати. Чому він таки зважився на операцію? Дивіться в серіалі Справедливість 17 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 16 серія від 09.03.2023

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