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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 16 серія від 09.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 16 серія. Серіал Справедливість 16 серія від 09.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 16 | 09.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 16 серія герої зовсім заплуталися в своїх стосунках. Ігор обожнює Карину і хоче з нею одружитися. Хлопець не знає, що кохана зраджує його заради перемоги на конкурсі краси. У цей же час Люся страждає від нерозділеного кохання. Головна радість дівчини – доктор Марінін погодився приїхати та оглянути Надю. Яким буде його вердикт? Дивіться в серіалі Справедливість 2023.

Зазвичай скептично налаштованого Марініна абсолютно зачарувала краса та доброта Наді, яка не втратила внутрішнього світла, незважаючи на повну сліпоту. Лікар почав відчувати до пацієнтки ніжні почуття. Але чи відповість йому взаємністю Надя, чиє життя було сповнене смутку та невдач? Дивіться в серіалі Справедливість 16 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 15 серія від 09.03.2023

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