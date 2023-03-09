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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 15 серія від 09.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 15 серія. Серіал Справедливість 15 серія від 09.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 15 | 09.03.2023 | Сезон 1

У 15 серії серіалу Справедливість серце юної Люсі розбите. Вона приїхала зустрічати Ігоря на вокзал та побачила його з дівчиною. Для Ігоря Люся – подруга дитинства, а його серце віддано Карині. Сама ж Каріна мріє лише про одне – перемогу на конкурсі краси. Більше за неї хоче цієї перемоги лише мама Каріни. Вона навіть підійшла до Миколи, щоб попросити його посприяти перемозі доньки. І Коля справді звернув увагу на гарну молоду дівчину.

Ігор у 15 серії мелодрами Справедливість страждає від розлуки з Каріною, але він радий приїхати до рідного міста та побачитися з близькими. Він нічого не знає про почуття Люсі, а ще дуже співчуває Наді. У Ігоря з'явилася ідея показати жінку докторові Марініну. Що якщо сучасні технології допоможуть повернути їй зір? І чи готова Надя виборювати своє здоров'я? Дивіться в серіалі Справедливість 15 серія.

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