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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 14 серія від 08.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 14 серія. Серіал Справедливість 14 серія від 08.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 14 | 08.03.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Серіал Справедливість 14 серія на СТБ! Наді не вдалося змінити своє життя. ДТП поставила хрест на її планах нарешті розлучитися з Миколою, забрати доньку та жити своїм життям. Наді дивом удалося вижити, але тепер вона не може ні бачити, ні ходити. Вона повністю залежить від Миколи, для якого в житті немає нічого важливішого за гроші.

У 14 серії серіалу Справедливість ви побачите Надю та Женю через 10 років після фатальної аварії. Надя все ще не може бачити і ходити, але, як і раніше, знаходить для себе сенс життя в дочці. Люся виросла і хоче вступити до медичного. Як живеться Наді в домі з людьми, які намагалися її позбутися? І як склалося життя Жені після того, як він вийшов із колонії? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 14 серія онлайн.

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