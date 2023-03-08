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Справедливість

Video: Сериал Справедливость 14 серия от 08.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 14 серия. Сериал Справедливость 14 серия от 08.03.2023 смотреть онлайн
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Сериал Справедливость 14 серия от 08.03.2023 смотреть онлайн
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Справедливость Серия 14 Сериал Справедливость 14 серия от 08.03.2023 смотреть онлайн
Серия 14 | 08.03.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Справедливость 14 серия на СТБ! Наде не удалось изменить свою жизнь. ДТП поставила крест на ее планах наконец-то развестись с Николаем, забрать дочь и жить своей жизнью. Наде чудом удалось выжить, но теперь она не может ни видеть, ни ходить. Она полностью зависит от Николая, для которого в жизни нет ничего важнее денег.

В 14 серии сериала Справедливость вы увидите Надю и Женю спустя 10 лет после роковой аварии. Надя все еще не может видеть и ходить, но по-прежнему находит для себя смысл жизни в дочери. Люся выросла и хочет поступить в медицинский. Как живется Наде в доме с людьми, которые пытались от нее избавиться? И как сложилась жизнь Жени после того, как он вышел из колонии? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 14 серия онлайн.

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