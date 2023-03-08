Сериал Справедливость 13 серия от 08.03.2023 смотреть онлайн

Серия 13 | 08.03.2023 | Сезон 1

В 13 серии сериала Справедливость Коля, Рома и Юля лишились своих теплых местечек в строительном холдинге. Кроме того Надя хочет подать на развод и купить у Николая дом. Для Николая это очень невыгодно, ведь он хочет стать мэром и вся предвыборная кампания у него построена на семейных ценностях. Как к нему будут относиться избиратели, если он разведется? Команда Николая не прогнозирует ничего хорошего. Какими будут его следующие шаги? Узнайте в сериале Справедливость 13 серия.

Юля решила сделать вид, что хочет помириться с Надей, и потому пригласила ее на ужин. Наде пришлось согласиться ради Люси, которая считает Юлю своей матерью. Зачем на самом деле Юля захотела поговорить с Надей за ужином? Смотрите в сериале Справедливость 13 серия.

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