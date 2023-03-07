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Справедливость

Video: Сериал Справедливость 12 серия от 07.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 12 серия. Сериал Справедливость 12 серия от 07.03.2023 смотреть онлайн
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Серия 12 | 07.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 12 серия Наде надоело во всем зависеть от Николая. Она узнала о том, что Коля обманывал ее насчет своей болезни. Тогда женщина решила выяснить, в чем еще ее муж был с ней нечестен. Для этого Надя отправилась узнать, как обстоят дела в строительном холдинге. Оказалось, с тех пор, как ее отец умер и дела холдинга перешли к Николаю, компания стала убыточной. Работников не устраивают условия труда, они часто уходят к конкурентам. Финансовое положение компании тоже плачевное – экономят буквально на всем, а деньги уходят в никуда .

Надя в 12 серии сериала Справедливость заказала аудит компании и узнала о всех финансовых махинациях, которые проворачивали Николай, Роман и Юля. Но может ли Надежда что-то изменить, если у Юли и Николая находится ее дочь? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 12 серия онлайн.

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