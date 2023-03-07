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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 12 серія від 07.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 12 серія. Серіал Справедливість 12 серія від 07.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 12 | 07.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 12 серія Наді набридло у всьому залежати від Миколи. Вона дізналася, що Коля обманював її щодо своєї хвороби. Тоді жінка вирішила з'ясувати, у чому ще її чоловік був із нею нечесний. Для цього Надя вирушила дізнатися, як справи в будівельному холдингу. Виявилося, відколи її батько помер і справи холдингу перейшли до Миколи, компанія стала збитковою. Працівників не влаштовують умови праці, вони часто йдуть до конкурентів. Фінансове становище компанії теж плачевне – заощаджують буквально на всьому, а гроші йдуть у нікуди.

Надя у 12 серії серіалу Справедливість замовила аудит компанії та дізналася про всі фінансові махінації, які прокручували Микола, Роман та Юля. Але чи може Надія щось змінити, якщо у Юлі та Миколи перебуває її дочка? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 12 серія онлайн.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 11 серія від 07.03.2023.2023

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