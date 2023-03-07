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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 11 серія від 07.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 11 серія. Серіал Справедливість 11 серія від 07.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 11 | 07.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 11 серія виявили тіло журналіста Бєлова. Для Жені це означає, що зникла єдина людина, яка намагалася докопатися до правди і дізнатися, хто насправді винен у тому злочині, в якому звинувачують Женю. Однак для Роми та Миколи цього недостатньо. Тепер вони вважають, що і Жені теж потрібно позбутися, бо інакше правда рано чи пізно може спливти на поверхню.

Микола в 11 серії мелодрами Справедливість хоче заручитися підтримкою Наді та балотуватись у мери. Але Надя вважає, що Миколі залишилося жити лічені дні, тому вона проти того, щоб він так ризикував своїм здоров'ям. Колі все складніше переконувати дружину в тому, що він хворий, а особливо його дратує лікарняна дієта вдома. Саме тому він потай від Наді їсть у ресторанах. І саме ця звичка виявиться для нього згубною. Чому? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 11 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 10 серія від 06.03.2023

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