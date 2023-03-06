Серія 10 | 06.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 10 серія Надя знову ледь не втратила Люсю. Юля була готова забрати дівчинку та поїхати назавжди, але її зупинив Микола. Він пообіцяв їй гроші, будинок і все, що завгодно, в обмін на те, що Люся житиме в Миколи, поки дівчинці не виповниться 18 років. Якщо Юля порушить договір, вона втратить статки. У 10 серії серіалу Справедливість Микола використав цей випадок, щоб заслужити прихильність Наді. Але навіщо це йому насправді? Покаже серіал Справедливість 10 серія.

У Жені з'явився крихітний шанс дізнатися, що ж було в минулому. Його справою зацікавився небайдужий журналіст, який зрозумів, що ув'язнений із амнезією може бути жертвою наклепу. Чи зможе він щось розкопати у закритій справі? Дивіться у серіалі Справедливість 10 серія.

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