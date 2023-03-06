Сериал Справедливость 10 серия от 06.03.2023 смотреть онлайн

Серия 10 | 06.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 10 серия Надя снова едва не потеряла Люсю. Юля была готова забрать девочку и уехать навсегда, но ее остановил Николай. Он пообещал ей деньги, дом и все, что угодно, в обмен на то, что Люся будет жить в доме Николая, пока девочке не исполнит 18 лет. Если Юля нарушит договор, она лишится состояния. В 10 серии сериала Справедливость Николай использовал этот случай, чтобы заслужить расположение Нади. Но зачем ему это на самом деле? Покажет сериал Справедливость 10 серия.

У Жени появился крошечный шанс узнать, что же было в его прошлом. Его делом заинтересовался неравнодушный журналист, который понял, что заключенный с амнезией может быть жертвой клеветы. Сможет ли он что-то раскопать в закрытом деле? Смотрите в сериале Справедливость 10 серия.

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