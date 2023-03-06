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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 9 серія від 06.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 9 серія. Серіал Справедливість 9 серія від 06.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 9 | 06.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 9 серія Надя починає підозрювати, що із фінансовим становищем фонду щось не те. Скоро зима, тому вона планувала закупити обігрівачі для безпритульних, проте фонд не має грошей на такі великі покупки! Надя вирішила поговорити з Колею та з'ясувати, чому фонд не отримує те фінансування, яке їй обіцяв чоловік. Чи зможе чоловік вигадати виправдання? Адже Надя не знає, що Коля та Рома використовують фонд для власного збагачення, а зовсім не для допомоги безпритульним.

У Наді з'явилася ідея – вона хоче хрестити Люсю. Проте Надя сама не може бути хрещеною мамою своєї рідної дочки, тому їй довелося розповісти правду про походження Люсі Тамарі. Тепер у жінки нарешті з'явилася союзниця, яка знає правду.

Юля погодилася на хрещення Люсі, але після обряду між нею та Надею розгорівся конфлікт. Через що? Дивіться у серіалі Справедливість 9 серія.

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