Серіал Справедливість 8 серія від 02.03.2023 дивитись онлайн

Серия 8 | 02.03.2023 | Сезон 1

У 8 серії серіалу Справедливість у Жені з'явиться проблиск надії повернути втрачену пам'ять, а Надя дасть відсіч Юлі.

Ув'язнені в колонії зчинили бунт! Їх не влаштовують умови утримання, тому вони вирішили взяти заручників та вимагати в адміністрації виконати їхні умови. Єдиним із ув'язнених, хто вирішив стати на захист лікарів, був Женя. Його моральні принципи не дозволяють завдавати шкоди безневинним людям. До того ж він сподівається, що лікарі таки допоможуть йому вирішити проблему із зором та пам'яттю.

Надя у 8 серії мелодрами Справедливість погодилася на створення фонду імені матері. І тепер картинка виглядає саме так, як того хотів Микола, – у нього є гарна молода дружина, яка керує фондом, і необмежений доступ до грошей… Як відреагує Юля на те, що Надя та Коля стали краще спілкуватись? Дивіться в серіалі Справедливість 8 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 7 серія від 02.03.2023