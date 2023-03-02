Серіал Справедливість 7 серія від 02.03.2023 дивитись онлайн

Серия 7 | 02.03.2023 | Сезон 1

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До колонії приїхали лікарі для перевірки здоров'я засуджених. Женя поскаржився на поганий зір і пояснив лікарю, що він страждає на амнезію після травми голови. Лікар вирішив взятися за лікування Жені, щоб допомогти йому відновити зір, але є шанс, що цей метод вплине і на проблеми з головним мозком після травми.

Микола та Роман придумали новий план, як прибрати до рук гроші будівельного холдингу Матвієнка. Вони створять благодійний фонд допомоги бездомним, через який проходитимуть грошові потоки. Є тільки одна проблема – потрібна допомога Наді, яка ніколи не стане на бік Колі. Що робитиме Микола, щоб заручитися підтримкою дружини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 7 серія.

Серіал Справедливість 6 серія від 01.03.2023 дивитись онлайн