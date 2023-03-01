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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 6 серія від 01.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 6 серія. Серіал Справедливість 6 серія від 01.03.2023 дивитись онлайн
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Серия 6 | 01.03.2023 | Сезон 1

Час біжить у серіалі Справедливість 6 серія. Надя так і не спромоглася забрати доньку. Їй довелося змиритися зі статусом дружини некоханого чоловіка та підкоритися його волі після побоїв та скандалів. Заради можливості бути поруч із дочкою у 6 серії серіалу Справедливість Надія відмовилася від усього – будинку, який дістався їй у спадок від батьків, бізнесу батька, можливості завести свою родину та жити щасливо.

Жадібність Миколи не має меж, і йому постійно не вистачає грошей. Його не хвилює успіх компанії – лише своє збагачення. Хоч Надя єдина спадкоємиця батька, її він до справ холдингу не допускає. А жінка просто намагається якнайбільше часу проводити з дочкою. Але чи дають їй бути щасливою поряд зі своєю дитиною? Дивіться в серіалі Справедливість 6 серія.

Дивіться онлайн серіал Справедливість 5 серія від 01.03.2023

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