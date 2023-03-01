Серіал Справедливість 5 серія від 01.03.2023 дивитись онлайн

Серия 5 | 01.03.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 5 серія Надя намагається оговтатися після смерті матері. Коля продовжує чинити їй перешкоди на шляху до возз'єднання з дочкою. Якщо Надя спробує забрати доньку, Юля відразу поїде разом з нею туди, де Надя не зможе їх знайти. Перспектива ще раз втратити контакти з Люсею шокує Надію. Невже в серіалі Справедливість 5-а серія їй доведеться піти на всі умови Миколи?

Сергій тяжко пережив смерть дружини. Він почав зловживати алкоголем та переглянув погляди на свої вчинки. Він зрозумів, яку велику помилку зробив, віддавши дитину Наді іншій жінці, і як сильно тепер страждає його дочка. Які кроки він зробить, щоб виправити помилки минулого? Дивіться у серіалі Справедливість 5 серія.

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