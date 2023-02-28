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Справедливость

Video: Серіал Справедливість 4 серія від 28.02.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 4 серія. Серіал Справедливість 4 серія від 28.02.2023 дивитись онлайн
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Серия 4 | 28.02.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 4 серія Микола несподівано запропонував Наді зустрітися. Вони не бачилися три роки, але Надя все ж таки погодилася на зустріч.

Микола приніс Наді радісну і водночас шокуючу новину. Її дочка жива! Однак побачити її Надя зможе лише в тому випадку, якщо вийде заміж за Миколу. Чоловік чудово знає, що Надя його не любить і не хоче бути разом, але тепер має важіль тиску. Заради своєї дочки Наді довелося погодитись.

Микола у 4 серії мелодрами Справедливість запропонував Юлі переїхати до нього разом із дитиною. Жінка на радощах зібрала речі, продала будинок і поїхала до коханого… тільки для того, щоб дізнатися, що він одружується з іншою. Для чого Микола це зробив? І чи зможе Надя возз’єднатися зі своєю дитиною? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Справедливість 4 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 3 серія від 28.02.2023

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