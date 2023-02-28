Серіал Справедливість 3 серія від 28.02.2023 дивитись онлайн

Серия 3 | 28.02.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Серіал Справедливість 3 серія на СТБ! Женя потрапив до СІЗО і чекає на суд, адже всі вважають його злочинцем на прізвисько Чиж. Єдиний спосіб трохи пом’якшити покарання за навмисне вбивство, в якому звинувачують Женю, – це щиросерде визнання. Але як він може зізнатися у тому, чого не пам’ятає?

У 3 серії серіалу Справедливість батько Колі раптово помер, а його справою зайнялася поліція. Небіжчик залишив Миколі секретне послання з інструкціями. Що там було? Дізнайтеся просто зараз!

У Наді в санаторії почалися передчасні пологи. Дитину вдалося врятувати, але батько дівчини вирішив, що це чудовий шанс, щоб позбутися небажаного онука. Яким чином? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 3 серія.

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