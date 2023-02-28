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Справедливість

Video: Сериал Справедливость 3 серия от 28.02.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 3 серия. Сериал Справедливость 3 серия от 28.02.2023 смотреть онлайн
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Серия 3 | 28.02.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Справедливость 3 серия на СТБ! Женя попал в СИЗО и ждет суда, ведь все считают его преступником по прозвищу Чиж. Единственный способ чуть смягчить наказания за предумышленное убийство, в котором обвиняют Женю, – это чистосердечное признание. Но как он может признаться в том, чего не помнит?

В 3 серии сериала Справедливость отец Коли скоропостижно скончался, а его делом занялась полиция. Покойный отец оставил Николаю секретное послание с инструкциями. Что в нем было? Узнайте прямо сейчас!

У Нади в санатории начались преждевременные роды. Ребенка удалось спасти, но отец девушки решил, что это отличный шанс, чтобы избавиться от нежелательного внука. Каким образом? Узнайте в сериале Справедливость 3 серия.

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