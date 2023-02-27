Серия 2 | 27.02.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 2 серия вы узнаете, что произошло с Надей и Женей после того, как все узнали об их отношениях. Женя бесследно исчез и не отвечает на звонки беременной девушки, а Николай пытается убедить ее в том, что Жене были нужны только деньги ее семьи. Надя не хочет верить в то, что ее любимый мог так поступить, однако факты говорят об обратном.

Несмотря на исчезновение Жени во 2 серии сериала Справедливость, Надя больше не хочет замуж за Николая. Она не может связать себя браком с человеком, к которому больше не имеет чувств. Она приняла сложное решение оставить ребенка Евгения и растить его самостоятельно. Отец Нади очень плохо отреагировал на эту новость. Он не хочет, чтобы его дочь обременяла себя внебрачным ребенком, но Надя непоколебима. Тогда отец отправляет ее в санаторий для беременных.

Тем временем, Николай выяснил, что Евгений выжил – значит, их план с Романом не сработал. Что он теперь будет делать? Узнайте в сериале Справедливость 2 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 1 серия от 27.02.2023