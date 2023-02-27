Серія 2 | 27.02.2023 | Сезон 1

У серіалі Справедливість 2 серія ви дізнаєтеся, що сталося з Надею та Женею після того, як усі дізналися про їхні стосунки. Женя безвісти зник і не відповідає на дзвінки вагітної дівчини, а Микола намагається переконати її в тому, що Жені були потрібні лише гроші її сім’ї. Надя не хоче вірити в те, що її коханий міг так вчинити, проте факти говорять про інше.

Незважаючи на зникнення Жені у 2 серії серіалу Справедливість, Надя більше не хоче заміж за Миколу. Вона не може пов’язати себе шлюбом із людиною, до якої більше не має почуттів. Вона прийняла складне рішення залишити дитину Євгена та ростити її самостійно. Батько Наді дуже погано відреагував на цю новину. Він не хоче, щоб його дочка обтяжувала себе позашлюбною дитиною, але Надя непохитна. Тоді батько відправляє її до санаторію для вагітних.

Тим часом Микола з’ясував, що Євген вижив – отже, їхній план із Романом не спрацював. Що він тепер робитиме? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 2 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 1 серія від 27.02.2023