Серія 1 | 27.02.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн Серіал Справедливість 1 серія на СТБ! Надя зустрічається із сином віцегубернатора Миколою та думає, що любить його. Микола зробив їй пропозицію, і дівчина одразу погодилася. Батько Наді потирає руки, адже поріднитися із сім'єю віце-губернатора – це зірвати джек-пот! А ось мама дівчини переживає, що її стосунки з Колею розвиваються надто швидко. Хлопець здається прекрасною парою для неї, проте для Наді це перші стосунки, тому вона ще нічого не знає про кохання. Мати в 1 серії серіалу Справедливість переживає, що її дочка помиляється і надто поспішає.

Батьки нареченої та нареченого вже розпланували велике весілля, на якому будуть присутні такі важливі гості, як прем'єр-міністр. Проте напередодні весілля Надя потрапила у ДТП, тож важливий день довелося відкласти. Під час лікування Надя зблизилась із звичайним муляром Женею, якого полюбила всією душею. Але батьки дівчини ніколи не погодяться, щоб їхня дочка пов'язала життя з такою людиною. Чи піде Надя проти волі батьків? Дивіться в серіалі Справедливість 1 серія.

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