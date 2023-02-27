Серия 1 | 27.02.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Справедливость 1 серия на СТБ! Надя встречается с сыном вице-губернатора Николаем и думает, что любит его. Николай сделал ей предложение, и девушка сразу согласилась. Отец Нади потирает руки, ведь породниться с семьей вице-губернатора – это сорвать джек-пот! А вот мама девушки переживает, что ее отношения с Колей развиваются слишком быстро. Парень кажется прекрасной парой для нее, однако для Нади это первые отношения, поэтому она еще ничего не знает о любви. Мать в 1 серии сериала Справедливость переживает, что ее дочь ошибается и слишком спешит.

Отцы невесты и жениха уже распланировали большую свадьбу, на которой будут присутствовать такие важные гости, как премьер-министр. Однако накануне свадьбы Надя попала в ДТП, поэтому важный день пришлось отложить. Во время лечения Надя сблизилась с обычным каменщиком Женей, которого полюбила всей душой. Но родители девушки никогда не согласятся, чтобы их дочь связала жизнь с таким человеком. Пойдет ли Надя против воли родителей? Смотрите в сериале Справедливость 1 серия.

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