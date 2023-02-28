Сериал Справедливость 4 серия от 28.02.2023 смотреть онлайн

Серия 4 | 28.02.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 4 серия Николай неожиданно предложил Наде встретиться. Они не виделись три года, но Надя все же согласилась на встречу.

Николай принес Наде радостную и в то же время шокирующую новость. Ее дочь жива! Однако увидеть ее Надя сможет только в том случае, если выйдет замуж за Николая. Мужчина прекрасно знает, что Надя его не любит и не хочет быть вместе, но теперь у него есть рычаг давления. Ради своей дочери Наде пришлось согласиться.

Николай в 4 серии мелодрамы Справедливость предложил Юле переехать к нему вместе с ребенком. Женщина на радостях собрала вещи, продала дом и поехала к любимому… только для того, чтобы узнать, что он женится на другой. Зачем Николай это сделал? И сможет ли Надя воссоединиться со своим ребенком? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Справедливость 4 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 3 серия от 28.02.2023