Сериал Справедливость 5 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн

Серия 5 | 01.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 5 серия Надя пытается оправиться после смерти матери. Коля продолжает чинить ей препятствия на пути к воссоединению с дочерью. Если Надя попытается забрать дочку, Юля тут же уедет вместе с ней туда, где Надя не сможет их найти. Перспектива еще раз потерять контакты с Люсей повергает Надежду в ужас. Неужели в сериале Справедливость 5 серия ей придется пойти на все условия Николая?

Сергей тяжело пережил кончину жены. Он начал злоупотреблять алкоголем и пересмотрел взгляды на свои поступки. Он понял, какую большую ошибку совершил, отдав ребенка Нади другой женщине, и как сильно теперь страдает его дочь. Какие шаги он предпримет, чтобы исправить ошибки пошлого? Смотрите в сериале Справедливость 5 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 4 серия от 28.02.2023