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Справедливость

Video: Сериал Справедливость 5 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 5 серия. Сериал Справедливость 5 серия от 01.03.2023 смотреть онлайн
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Серия 5 | 01.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 5 серия Надя пытается оправиться после смерти матери. Коля продолжает чинить ей препятствия на пути  к воссоединению с дочерью. Если Надя попытается забрать дочку, Юля тут же уедет вместе с ней туда, где Надя не сможет их найти. Перспектива еще раз потерять контакты с Люсей повергает Надежду в ужас. Неужели в сериале Справедливость 5 серия ей придется пойти на все условия Николая?

Сергей тяжело пережил кончину жены. Он начал злоупотреблять алкоголем и пересмотрел взгляды на свои поступки. Он понял, какую большую ошибку совершил, отдав ребенка Нади другой женщине, и как сильно теперь страдает его дочь. Какие шаги он предпримет, чтобы исправить ошибки пошлого? Смотрите в сериале Справедливость 5 серия. 

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 4 серия от 28.02.2023

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