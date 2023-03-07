Сериал Справедливость 11 серия от 07.03.2023 смотреть онлайн

Серия 11 | 07.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 11 серия обнаружили тело журналиста Белова. Для Жени это означает, что исчез единственный человек, который пытался докопаться до правды и узнать, кто на самом деле виновен в том преступлении, в котором обвиняют Женю. Однако для Ромы и Николая этого недостаточно. Теперь они считают, что и от Жени тоже нужно избавиться, потому что иначе правда рано или поздно может всплыть на поверхность.

Николай в 11 серии мелодрамы Справедливость хочет заручиться поддержкой Нади и баллотироваться в мэры. Но Надя считает, что Коле осталось жить считанные дни, поэтому она против того, чтобы он так рисковал своим здоровьем. Коле все сложнее убеждать жену в том, что он болен, а особенно его раздражает больничная диета дома. Именно поэтому он тайком от Нади ест в ресторанах. И именно эта привычка окажется для него губительной. Почему? Узнайте в сериале Справедливость 11 серия.

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