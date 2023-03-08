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Справедливість

Video: Серіал Справедливість 13 серія від 08.03.2023 дивитись онлайн

Дивитися онлайн серіал Справедливість 13 серія. Серіал Справедливість 13 серія від 08.03.2023 дивитись онлайн
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Серія 13 | 08.03.2023 | Сезон 1

У 13 серії серіалу Справедливість Коля, Рома та Юля втратили свої теплі містечка в будівельному холдингу. Крім того Надя хоче подати на розлучення та купити в Миколи будинок. Для Миколи це дуже невигідно, адже він хоче стати мером і вся передвиборча кампанія у нього побудована на сімейних цінностях. Як до нього ставитимуться виборці, якщо він розлучиться? Команда Миколи не прогнозує нічого хорошого. Якими будуть його наступні кроки? Дізнайтесь у серіалі Справедливість 13 серія.

Юля вирішила вдати, що хоче помиритися з Надею, і тому запросила її на вечерю. Наді довелося погодитися заради Люсі, яка вважає Юлю своєю матір'ю. Навіщо насправді Юля захотіла поговорити з Надею за вечерею? Дивіться в серіалі Справедливість 13 серія.

Дивіться онлайн: серіал Справедливість 12 серія від 07.03.2023

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