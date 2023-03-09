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Справедливість

Video: Сериал Справедливость 15 серия от 09.03.2023 смотреть онлайн

Смотреть онлайн сериал Справедливость 15 серия. Сериал Справедливость 15 серия от 09.03.2023 смотреть онлайн
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Справедливость Серия 15 Сериал Справедливость 15 серия от 09.03.2023 смотреть онлайн
Серия 15 | 09.03.2023 | Сезон 1

В 15 серии сериала Справедливость сердце юной Люси разбито. Она приехала встречать Игоря на вокзал и увидела его с девушкой. Для Игоря Люся – подруга детства, а его сердце отдано Карине. Сама же Карина мечтает только об одном – победе на конкурсе красоты. Больше нее хочет этой победы только мама Карины. Она даже подошла к Николаю, чтобы попросить его поспособствовать победе дочки. И Коля действительно обратил внимание на красивую молодую девушку…

Игорь в 15 серии мелодрамы Справедливость страдает от разлуки с Кариной, но он рад приехать в родной город и увидеться с близкими. Он ничего не знает о чувствах Люси, а еще очень сочувствует Наде. У Игоря появилась идея показать женщину доктору Маринину. Что если современные технологии помогут вернуть ей зрение? И готова ли Надя бороться за свое здоровье? Смотрите в сериале Справедливость 15 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 14 серия от 08.03.2023

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