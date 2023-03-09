Сериал Справедливость 16 серия от 09.03.2023 смотреть онлайн

Серия 16 | 09.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 16 серия отношения героев совсем запутались. Игорь обожает Карину и хочет на ней жениться. Парень не знает, что любимая изменяет ему ради победы на конкурсе красоты. В это же время Люся страдает от неразделенной любви. Главная радость девушки – доктор Маринин согласился приехать и осмотреть Надю. Каким будет его вердикт? Смотрите в сериале Справедливость 2023.

Обычно скептично настроенного Маринина абсолютно очаровала красота и доброта Нади, которая не потеряла внутренний свет, несмотря на полную слепоту. Врач начал испытывать к пациентке нежные чувства. Но ответит ли ему взаимностью Надя, чья жизнь была полна печали и неудач? Смотрите в сериале Справедливость 16 серия.

Смотрите онлайн: сериал Справедливость 15 серия от 09.03.2023