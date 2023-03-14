Сериал Справедливость 19 серия от 14.03.2023 смотреть онлайн

Серия 19 | 14.03.2023 | Сезон 1

В сериале Справедливость 19 серия судьба неожиданно свела сестру Анну и… настоящего Григория Чижова! Что ей рассказал преступник, избежавший правосудия? Узнайте прямо сейчас.

Игорь узнал о чувствах Люси, но он любит Карину и хочет на ней жениться, несмотря на странное поведение любимой в последнее время. Николай узнал о планах парня и пришел в ярость. Он даже решил поговорить с Игорем и отговорить его от этого шага. Получится ли у него? Смотрите в 19 серии сериала Справедливость.

Юля собирается сделать аборт, ведь она считает, что у нее нет другого выбора. Но Рома не хочет, чтобы Юля избавилась от их общего ребенка. Он решился наконец-то пойти к Николаю и попросить, чтобы он отпустил их жить своей жизнью. Что принесет этот разговор? Смотрите в сериале Справедливость 19 серия.

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