Кожен із нас хоча б раз у житті знаходив якусь річ на вулиці. І часом, особливо якщо ця річ цінна, її дуже хочеться взяти собі. Однак чи можна без побоювання приносити додому таку річ? Читайте в нашому матеріалі, що не можна піднімати із землі.

Яку б суму грошей ви не знайшли, нехай навіть велику, її в жодному разі не можна піднімати із землі. Гроші володіють сильною енергетикою. Їх також часто використовують у різноманітних ритуалах. Так що, піднявши з землі велику купюру або монети, ви ризикуєте зіпсувати собі життя і накликати серйозну біду не тільки на себе, але і свою сім’ю.

Ці речі мають сильну енергетику попереднього власника. Вважається, що піднявши з землі прикрасу, особливо, якщо це каблучка, людина може накликати на себе біду, нещасну любов і навіть вінець безшлюбності. Так що побачивши на своєму шляху блискучу коштовність, краще обійдіть її стороною.

Браслети, особливо якщо вони зроблені з червоної нитки, є оберегом. Такі речі несуть у собі негативну енергетику свого власника. Особливо, якщо ви знайшли порваний браслет. Зазвичай такі речі губляться випадково після того, як виконають своє призначення та вбережуть свого власника від нещастя або порчі. Так що піднявши таку річ з землі, ви ризикуєте забрати собі нещастя іншої людини.

Натільні хрестики покликані захищати свого власника від зла і негативу. При втраті вони стають потужною енергетичною зброєю. Така знахідка здатна змінити долю нового власника. Іншими словами, ви розділите всі гріхи і зло з минулим володарем натільного хрестика. Так що не дивуйтеся, якщо після такої знахідки у вашому житті почнеться чорна смуга.

Годинник також є тим предметом, який містить у собі багато енергетики. Їх, як відомо, не можна дарувати. І тим більше, не можна носити після іншої людини. Особливо, якщо попередній власник хворів або помер. Годинники символізують час. Тому, надівши їх, ви ризикуєте позбавити себе часу або навіть життя.

Однак є й ті речі, знайшовши які ви зірвете великий куш і принесете в дім щастя і багатство.

Якщо ви випадково знайшли на вулиці ікону, хай навіть найменшу – це хороший знак. Значить вас охороняють вищі сили. Однак, перед тим, як принести таку ікону в дім, краще її спочатку освятити в церкві.

Якщо ви знайшли на вулиці гаманець, чекайте швидких змін на краще. Можливо, покращитися ваше фінансове становище або ви отримаєте підвищення на роботі. Тільки не користуйтеся ні тим гаманцем, що ви знайшли, ні грошима. Спробуйте повернути власнику. Вам плюс в карму, а йому – віра в добро та диво.

Якщо ви на своєму шляху знайшли перо птиці, сміливо забирайте його з собою – це хороший знак. Якщо перо білого кольору, чекайте щасливих змін в особистому житті, якщо темне – удача прийде у фінансову сферу.

