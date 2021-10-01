У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 27 серія від 01.10.2021 Ірина потрапила в пута власної брехні. Нещодавно вона влаштувалася на добре оплачувану роботу секретаркою директора. Дівчина була єдиною, хто міг забезпечити родину та оплатити навчання молодшого брата в престижному виші.

Ця робота була справжнім порятунком для головної героїні серіалу Сліпа 2021, адже окрім офіційної зарплатні вона отримувала премію від дружини боса. Такі винагороди дівчина заслужила завдяки ролі наглядача за особистим життям директора. Іра мала повідомляти ревнивій жінці, чи вештаються навколо її благовірного чужі жінки.

Однак несподівано для себе вона сама закохалася в директора та стала його коханкою! Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 27 серія від 01.10.2021 на сайті СТБ – дізнайтеся, що на це сказала бабуся та яке майбутнє чекало на Ірину.

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