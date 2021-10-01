Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 26 серія від 01.10.2021 на сайті СТБ – не пропустіть нову містичну історію!

Брак грошей, постійна заборгованість, іпотека та величезні рахунки за комунальні платежі стали страшним сном Тетяни. Вона ніколи не могла собі уявити, що її життя у шлюбі виявиться таким скрутним і насиченим складними випробуваннями. У 26 серії серіалу Сліпа 2021 головній героїні здалося, ніби доля звернула увагу на її страждання та нарешті вирішила визволити її із лап бідності. Постійна клієнтка запропонувала Тетяні швидкий заробіток, однак для цього їй треба було зіграти роль фатальної спокусниці…

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 26 серія від 01.10.2021 і дізнайтеся:

Для кого була запланована перевірка на вірність?

Чому за словами провидиці ця авантюра була передвісником зла?

Чи погодилася Тетяна на цю сумнівну пропозицію заради грошей?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 25 серія від 01.10.2021