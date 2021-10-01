В мистическом сериале Слепая 4 сезон 25 серия от 01.10.2021 девятнадцатилетняя Елизавета попала в ловушку своих чувств – она влюбилась в сводного брата, с которым росла все свое детство и юность.
Девушке удавалось скрывать свои чувства, но в последнее время ее стали преследовать жуткие видения, в которых она теряла волосы. Это очень напугало Елизавету, ведь роскошная шевелюра всегда была ее гордостью и поводом для многих комплиментов.
По совету подруги в 25 серии сериала Слепая напуганная студентка решила обратиться за помощью к ясновидящей, чтобы та посоветовала, как быть дальше. Но предупреждение бабушки о том, что ей необходимо забыть о чувствах к брату, только разозлило девушку и спровоцировало нарушить все запреты.
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К чему привело непослушание Елизаветы?
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Решилась ли она признаться брату в своих чувствах?
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Что грозило Елизавете и ее брату в случае запретной связи?
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