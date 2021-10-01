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В последнее время женщина была обеспокоена состоянием своего сына Кости. Недавно парень расстался со своей девушкой и очень болезненно переживал этот разрыв. В 24 серии сериала Слепая взволнованную мать к знахарке привело жуткое видение, в котором ее ребенок хотел лишить себя жизни!

Все это время сердце Ольги было не на месте, но слова бабушки Любы наконец успокоили его. Ясновидящая заверила: с Костей все будет хорошо, его будущее будет безоблачным и полным любви, однако его выбор новой девушки не понравится привередливой матери.

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Кто станет избранницей сына Ольги?

Почему пытаясь помочь Косте, женщина еще больше запутается в личной жизни?

Как Ольга окажется виновной в своем несчастье?

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