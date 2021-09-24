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В последнее время на долю Людмилы выпало слишком много испытаний. Измена и развод с мужем, с которым она прожила семь счастливых лет, морально опустошили ее. Вскоре у женщины появился новый ухажер, но прежние чувства мешали Людмиле начать новую жизнь.

В 23 серии женщина обратилась за помощью к ясновидящей. Бабушка Люба сообщила, что бывший муж все еще любит ее и очень сильно корит себя за минутную слабость. А вот новые отношения Людмилы – на самом деле греховная связь, которую необходимо срочно закончить.

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