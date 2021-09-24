Нова містична історія вже чекає на вас! Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 23 серія від 24.09.2021 на сайті СТБ.

Останнім часом на долю Людмили випало надто багато випробувань. Зрада та розлучення з чоловіком, з яким вона прожила сім щасливих років, морально спустошили її. Згодом у жінки з’явився новий залицяльник, але минулі почуття заважали Людмилі розпочати нове життя.

У 23 серії жінка звернулася по допомогу до ясновидиці. Бабуся Люба повідомила, що колишній чоловік все ще кохає її та неабияк картає себе за хвилинну слабкість. А ось нові стосунки Людмили – насправді гріховний зв’язок, який необхідно терміново закінчити.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 23 серія від 24.09.2021 і дізнайтеся, хто виявився новим залицяльником розлученої жінки та чому їм не судилося бути разом.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 22 серія від 24.09.2021