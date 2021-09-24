У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 22 серія від 24.09.2021 Мар’яні довелося прокинутися від солодкого та п’янкого сну, в якому у неї були чудові стосунки. Після свята, яке дівчина влаштувала своєму коханому на честь його дня народження, все пішло шкереберть.

У 22 серії серіалу Сліпа 2021 раніше турботливий і ніжний Валерій несподівано став роздратованим, холодним і ніби чужим. Така поведінка коханого наштовхнула Мар’яну на думку про появу коханки. Дівчині терміново знадобилася порада, за якою вона звернулася до бабусі Люби.

Старенька заспокоїла душу Мар’яни та повідомила, що Валерій ніколи не зраджував їхнього кохання, однак на пару чекає неабияка небезпека. Просто в них у будинку бабуся відчула дихання чужої жінки, що весь цей час несприятливо впливало на їхнє життя. Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 22 серія від 24.09.2021 на сайті СТБ і дізнайтеся, що сама мала на увазі бабуся.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 21 серія від 24.09.2021