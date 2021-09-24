В мистическом сериале Слепая 4 сезон 22 серия от 24.09.2021 Марьяне пришлось пробудиться от сладкого и крепкого сна, в котором у нее были прекрасные отношения. После праздника, который девушка устроила своему любимому в честь его дня рождения, все пошло наперекосяк.

В 22 серии сериала Слепая 2021 ранее заботливый и нежный Валерий неожиданно стал раздражительным, холодным и будто чужим. Такое поведение любимого натолкнуло Марьяну на мысль о появлении любовницы. Девушке срочно понадобился совет, за которым она обратилась к бабушке Любе.

Старушка успокоила душу Марьяны и сообщила, что Валерий никогда не изменял их любви, однако пару ожидает большая опасность. Прямо у них в доме бабушка почувствовала дыхание чужой женщины, что все это время неблагоприятно влияло на их жизнь. Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 22 серия от 24.09.2021 на сайте СТБ и узнайте, что именно имела в виду бабушка.

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