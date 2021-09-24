Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 21 серия от 24.09.2021 на сайте СТБ.

Наконец мечты Юлии начинают воплощаться в жизнь. Она – успешная и счастливая женщина, а рядом с ней идеальный мужчина из ее снов. Но по мнению героини сериала Слепая, ее счастью мешает бывшая жена любимого, с которой у него есть 10-летний сын. Почти каждый день Елена звонит Виктору и вызывает его, аргументируя это потребностью сына в общении.

Эта проблема приводит Юлю к ясновидящей, однако та сообщает: бывшая Виктора никоим образом не влияет на отношения пары. А вот Виктор – не ее судьба, поэтому Юле необходимо отпустить любимого как можно скорее.

Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 21 серия от 24.09.2021 и узнайте, почему влюбленным людям, которые идеально подходят друг другу, необходимо срочно разойтись и забыть друг о друге навсегда.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 20 серия от 24.09.2021