Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 24 серія від 01.10.2021 на сайті Телепортал – дізнайтеся, які інтриги та життєві негаразди стануть частиною життя Ольги.

Останнім часом жінка була занепокоєна станом свого сина Кості. Нещодавно хлопець розійшовся зі своєю дівчиною і дуже болісно переживав цей розрив. У 24 серії серіалу Сліпа схвильовану матір до знахарки привело моторошне видіння, в якому її дитина хотіла позбавити себе життя!

Увесь цей час серце Ольги було не на місці, але слова бабусі Люби нарешті заспокоїли його. Ясновидиця запевнила: з Костею все буде гаразд, його майбутнє буде безхмарним і повним любові, однак його вибір нової дівчини не сподобається вибагливій матері.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 24 серія від 01.10.2021 і дізнайтеся:

Хто стане обраницею сина Ольги?

Чому намагаючись допомогти Кості, жінка ще більше заплутається в особистому житті?

Як Ольга виявиться винною у своєму нещасті?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 23 серія від 24.09.2021