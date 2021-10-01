У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 25 серія від 01.10.2021 дев’ятнадцятирічна Єлизавета потрапила в пастку своїх почуттів – вона закохалася у зведеного брата, з яким зростала все своє дитинство і юність.

Дівчині вдавалося приховувати свої почуття, але останнім часом її почали переслідувати моторошні видіння, у яких вона втрачала волосся. Це неабияк налякало Єлизавету, адже розкішна шевелюра завжди була її гордістю та приводом для багатьох компліментів.

За порадою подруги в 25 серії серіалу Сліпа налякана студентка вирішила звернутися по допомогу до ясновидиці, аби та порадила, як бути далі. Але попередження бабусі про те, що їй необхідно забути про почуття до брата, лише розізлило дівчину та спровокувало порушити усі заборони.

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До чого призвів непослух Єлизавети?

Чи наважилася вона зізнатися брату про свої почуття?

Що загрожувало Єлизаветі та її брату в разі забороненого зв’язку?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 24 серія від 01.10.2021