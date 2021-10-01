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Нехватка денег, постоянная задолженность, ипотека и огромные счета за коммунальные платежи стали страшным сном Татьяны. Она никогда не могла себе представить, что ее жизнь в браке окажется такой тяжелой и насыщенной сложными испытаниями. В 26 серии сериала Слепая 2021 главной героине показалось, что судьба обратила внимание на ее страдания и наконец решила освободить ее из лап бедности. Постоянная клиентка предложила Татьяне быстрый заработок, однако для этого ей надо было сыграть роль роковой соблазнительницы…

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Для кого была запланирована проверка на верность?

Почему по словам провидицы эта авантюра была предвестником зла?

Согласилась ли Татьяна на это сомнительное предложение ради денег?

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