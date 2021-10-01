В мистическом сериале Слепая 4 сезон 27 серия от 01.10.2021 Ирина попала в оковы собственной лжи. Недавно она устроилась на хорошо оплачиваемую работу секретаршей директора. Девушка была единственной, кто мог обеспечить семью и оплатить обучение младшего брата в престижном вузе.

Эта работа была настоящим спасением для главной героини сериала Слепая 2021, ведь кроме официальной зарплаты она получала премию от жены босса. Такие вознаграждения девушка заслужила благодаря роли надзирателя за личной жизнью директора. Ира должна была сообщать ревнивой женщине, ошиваются ли вокруг ее благоверного чужие женщины.

Однако неожиданно для себя она сама влюбилась в директора и стала его любовницей! Смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 27 серия от 01.10.2021 на сайте СТБ – узнайте, что на это сказала бабушка и какое будущее ждало Ирину.

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